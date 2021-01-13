В России перевернулся автобус, следовавший в Луганск: есть погибшие. Фото

В Красносулинском районе Ростовской области (РФ) 13 января опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск. В аварии погибло два человека, еще пятеро получили травмы.

ДТП произошла в 6:30 по местному времени на 974 километре трассы М-4 "Дон". Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции в области и управление МЧС по региону сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, якобы причиной аварии послужил сильный боковой ветер – водитель не справился с управлением, в результате чего автобус марки Mercedes перевернулся и слетел в кювет.

ДТП на трассе М4 "Дон" Telegram-канал 360tv

"По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", – говорится в сообщении.

В экстренных службах уточняют, что в результате аварии погибли мужчина и женщина. Всего в салоне находилось 15 пассажиров, транспорт перевозил людей из Москвы в Луганск.

Cпециалисты выясняют детали произошедшего.

Кадры ДТП с автобусом в России Telegram-канал Inside Donetsk

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Авария произошла на 974 километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области Google-карта

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