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12 января • обновлено в 00:36
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Далеко не простушка: в России разгорелся скандал из-за пенсионерки, сорвавшей джекпот в 1 млрд

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В России раскрыли возможную аферу с лотереей "Столото", миллиардный джекпот в которой выиграла пенсионерка из подмосковного города Подольск Надежда Бартош.

Розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь, однако победительница вышла на связь только 9 января. И как пишет Readovka, с ней не все так просто.

Так, отмечается, что женщина, которая празднует день рождения 31 декабря, попросила дочку подарить лотерейные билеты. И с первого раза она попала на миллиард рублей.

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В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

Столото

"Но стоило копнуть чуть глубже и стройная легенда рассыпалась, представляя собой уже не очень симпатичную историю отмывания денег через государственную лотерею", – пишет издание. Вспыли сразу несколько нестыковок.

"Счастливую новость о выигрыше первой узнала совсем не Надежда. Внимание, вопрос: почему заветный билетик оказался не у счастливой обладательницы, а у ее дочери, которая сама узнала о миллиарде, находясь в другом городе, через 3 дня после объявления победителей? То есть она подарила билет матери и тут же увезла с собой?" – удивился автор материала.

Выяснилось, что вся семья Бартош связана со "Столото" через армянские связи, да и скромными подмосквичами их точно не назовешь. Пенсионерка оказалась учредителем торгового дома "Царский осетр", который занимается икорным бизнесом, и эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании "Caviar Court food processing".

В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

Readovka

Сын Надежды – Бартош Алексей Алексеевич – является владельцем целого рыбного хозяйства "Шостка", что в Тверской области.

Кроме того, ранее генеральным директором "Царского осетра" являлся некто Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома "Джармук". Любопытно, что и "Столото" владеет армянский бизнесмен Армен Саркисян, а самый крупный доселе лотерейный миллионер носит характерную фамилию Бегракян.

В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

В России пенсионерка выиграла миллиард в Столото

Столото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разыграли рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
Новости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
кaцaпам снова по ушам проехались :) прошлись по губам ...только крошки оставили..а куш тетка унесла!
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