В России пенсионерка 20 лет жила со скелетом сына, а тело сожителя выбросила на улицу

В Москве пенсионерка выбросила тело своего умершего мужа на улицу, потому что не было денег на похороны.

Об этом сообщается на сайте "360tv". Когда правоохранители пришли к ней домой, то в комнате обнаружили скелет ребенка, который пролежал там 20 лет.

Инцидент произошел на улице Энергетическая 8. Соседи обнаружили у помойки странный предмет, который оказался плотно зашитым телом мужчины, и вызвали полицию.

Как выяснилось, тело своего сожителя местная женщина вынесла к мусорке. Как рассказала ее соседка, предположительно Александр скончался от рака. Его гражданская жена подождала три дня, сшила саван и вынесла тело. Полиции она рассказала, что не было денег на похороны.

По словам соседей, когда полиция вскрыла дверь квартиры, то оперативникам посоветовали спросить о сыне, которого не видели и не слышали уже много лет. Одна из комнат оказалась загорожена шкафом, а когда мебель отодвинули, то обнаружили там скелет ребенка.

Скончался мальчик, когда ему было 12 лет – в 2000 году. Одна из соседок отметила, что он был болен с рождения.

В итоге правоохранители отправили женщину отправили в психиатрическую больницу.

Еще одна соседка рассказала, что она была тихой и спокойной, однако со странностями. Когда она сошлась с Александром, то родственников перестали пускать к себе, а в квартире стали проводить какие-то обряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Подмосковье 43-летняя женщина повесила своего четырехлетнего сына. Трагедия произошла пока ее муж гулял на улице с дочерьми.