В России пассажирский автобус столкнулся с грузовиком: много жертв. Фото

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе в Калининградской области РФ погибли шесть человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России, авария произошла утром 27 сентября на трассе "Переславское – Янтарный" в районе поселка Кумачево (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Среди погибших – ребенок 2011 года рождения. Кроме того, травмы получили восемь человек.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 43 человека и 13 единиц техники. Причины аварии выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября в российской Анапе произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки. В результате пострадали девять человек, позднее одна женщина скончалась.