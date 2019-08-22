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В России парочка занялась сексом у прохожих на глазах. Видео 18+

1.6т Читать материал на украинском

В Москве пара молодых людей занялась сексом на глазах у прохожих.

Об этом сообщает телеграм-канал Hue, опубликовав соответствующее видео. Инцидент произошел у водоема, где в это время отдыхали люди.

Отмечается, что молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения.

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"Горячий секс на фоне экскаватора: в Москве у Люблинского пруда заметили парочку, которая предавалась любви на глазах у всех. Мимо проходили родители с детьми, а также велись строительные работы. Но влюбленных это не смутило. Они были под градусом и под чувствами", – говорится в сообщении.

Внимание! Фото 18+

В Москве парочка занялась сексом у водоема

В Москве парочка занялась сексом у водоема

Скриншот

В Москве парочка занялась сексом у водоема

В Москве парочка занялась сексом у водоема

Скриншот

В Москве парочка занялась сексом у водоема

В Москве парочка занялась сексом у водоема

Скриншот

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Место
Россия Москва
Теги
Новости России Секс
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Горячий секс на фоне экскаватора ? Чему удивляться, что лишне-хромосомным и архангельская радиация нипочём ? Мутанты решили, что им уже нечего терять !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Славаукрайини???????
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