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29 ноября • обновлено в 12:19
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В России парень вел трансляцию своего самоубийства: подробности

5.7т
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В Подмосковье (Россия) молодой парень покончил с собой после ссоры с девушкой и снял это на видео.

Как пишет "Комсомольская правда" несчастный случай произошел 20 ноября в поселке Дьяково в России. К правоохранителям обратился коллега парня по строительным работам. Он рассказал, что его напарник покончил с собой в одном из коттеджей.

Охрана проследовала за мужчиной в указанный дом и обнаружила уже бездыханное тело молодого человека. Рядом с парнем лежал телефон, который был включён, а на нем шла запись, транслирующаяся на его страницу в социальной сети.

Фото парня выложила в сеть его девушка

Фото парня выложила в сеть его девушка

"Комсомольская правда"

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Как рассказал изданию проинформированный источник, сотрудники службы безопасности коттеджного посёлка стали свидетелями ссоры 27-летнего парня со своей девушкой. Молодые люди ругались и разошлись, после чего парень пошел в один из коттеджных домов.

Позже он запустил прямую трансляцию в одной из социальных сетей и свел счеты с жизнью в прямом эфире.

Его девушка рассказала, что в тот день он действительно транслировал свою смерть в социальной сети, но про неё в этом эфире он не сказал ни слова.

После инцидента сотрудники полиции удалили страницу Сергея вместе с видеозаписью и передали информацию в следственный комитет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пожилая женщина совершила жуткое самоубийство – выбросилась из окна 4 этажа 14-этажного дома на Березняках на глазах у своего сына.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Andria Viktor
Andria Viktor
Только так,не зря профукана жизнь,видать там лучше.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Истинный ариец.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Вот молодец. Его примеру должны последовать все расеянцы
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Andria Viktor
Andria Viktor
Себостьян Прейро, истину глаголеш.
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