В России пара зверски убила двух приемных детей

В Кемеровской области (Россия) Евгений и Елена Крайновы взяли из коррекционного дома-интерната трех подростков. Они использовали детей с ментальными нарушениями как "дешевую рабочую силу", а также издевались над ними. После того, как Крайновым выплатили деньги за опекунство, те убили двух приемных сыновей.

Семья хотела получить только материальную выгоду, а также принуждала детей работать на огороде, ремонтировать дом, написало издание Lenta.ru (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, у женщины, еще до знакомства с Крайновым, была дочь Алеся от первого брака. Именно она много в чем помогла следствию, раскрыв важную информацию. Также у пары родилась общая дочь Варвара.

Но со временем они поняли, что им нужна дополнительная "рабочая сила". Поэтому в 2015-ом году оформили опеку над 17-летним Иваном, 15-летним Борисом и 14-летней Инессой с Мысковского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. "Бонусом" оказалось то, что опекунам государство выплачивало немалые суммы.

Одежда подростка, которого убили Крайновы СУ СКР по Кемеровской области/Lenta.ru

Мальчиков почти сразу начали избивать по разным причинам, запирали их в комнатах, выводили только поесть и в туалет. Порой соседи даже слышали плач и крики: "Папа, не бей меня – я больше не буду!", "Мама, не надо!"

Старшего парня также заставляли есть фекалии и рвотные массы. Не позднее 1 октября 2015 года Крайнова нанесла ему не менее восьми ударов по голове и телу металлическим предметом, в результате чего мальчик умер от открытой черепно-мозговой травмы.

Аналогичные действия в тот же период совершали и в отношении другого парня. Кроме того, ему вылили на спину кипяток из чайника, причинив термические ожоги 2 степени. В период между 18 и 20 августа 2016 года пара до смерти избила несовершеннолетнего мальчика.

Тело первого парня сожгли, а второго – выбросили в водоем. Также сам Крайнов угрожал старшей дочери женщины.

Крайновых обвинили в незаконном лишении свободы, истязаниях, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть двух несовершеннолетних, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

Суд над ними длился почти два года. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы, а женщину – к 15 годам.

Выжившую приемную девочку вернули в интернат. А родную маленькую дочь Крайновых изъяли из семьи.

Здание интерната pravo-live42.ru/Lenta.ru

Мужчина и женщина, которые убили детей Страница Крайновой в сети/Lenta.ru

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