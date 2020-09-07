В России озвучили новую версию о состоянии отравленного Навального

В России озвучили новую версию о состоянии Алексея Навального.

Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Следственного управления сибирской транспортной полиции Сергея Потапова.

По его словам, диеты могли ухудшить состояние здоровья Навального на фоне панкреатита. Правоохранители начали дополнительные проверки, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Во время осмотров следователи изъяли и отправили на экспертизу около 500 объектов, в том числе одежду Навального, мусор из аэропорта Томска, кафе аэропорта, ресторана и номера гостиницы.

Отмечается, что все исследования, которые провели российские врачи, опровергают версию отравления Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

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