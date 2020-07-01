В России озвучили первые результаты по голосованию за поправки в Конституцию
ЦИК РФ обнародовал первые предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. "За" – 74,54%.
Такие данные после обработки почти 1% бюллетеней. Общая явка на избирательные участки превысила 60%.
Против изменения основного закона отдали голоса 25,84% избирателей. Наибольшая явка наблюдается в Туве, Чечне и Кемеровской области, наименьшая – в Карелии и Мурманской области.
Активнее всего обнуление второго срока президента России Владимира Путина поддержали жители Чукотки – за 83,09%, против 15,75%.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в Конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков.