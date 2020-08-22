В Красноярском крае России объявился так называемый Орский маньяк, на счету которого убийство и изнасилование ста женщин.

Об этом говорится на сайте регионального управления МВД. По данным ведомства, Андреев Валерий Николаевич, 1957 года рождения, причастен к исчезновению восьми женщин. Всего же следствие подозревает его в расправе над более чем 100 жертвами. Преступления он совершал с 2006 по 2013 годы.

Серийного убийцу заметили в Красноярске местные жители, отмечает "КП". Андреев проживал с семьей в Орске, по названию города он и получил свое прозвище. Характеризовался положительно как муж и отец двоих сыновей, без вредных привычек, не конфликтный и законопослушный гражданин, к уголовной ответственности не привлекался. Он работал водителем грузового автомобиля 15 лет, всего лишь три раза привлекался за превышение скорости, ДТП не совершал.

В России оживилась охота на Орского маньяка, убившего 100 женщин, его уже "засекли" Фото: 24.мвд.рф

Соседи и знакомые отзывались о нем как о добропорядочном и вежливом человеке, который легко входит в доверие и располагает к себе. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не значится.

Андреев был задержан летом 2012 года после того, как свидетели рассказали о том, что видели, как в его машину садилась пропавшая девушка. Его допросили и отпустили, после чего он скрылся. В настоящее время Андреев – самый разыскиваемый в России особо опасный преступник.

Губернатор Оренбургской области гарантировал выплату в 500 тысяч рублей за информацию о маньяке, а еще один миллион обещает МВД России за помощь в его поимке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.

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