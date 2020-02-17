В России ответили на "пожелания Киева" о "нормандской встрече"

Новое проведение саммита в "нормандском формате" возможно только после выполнения Украиной решений декабрьской встречи в Париже.

Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

При этом российский министр считает, что пока нет особого прогресса в выполнении этих решений.

"РФ пока не наблюдает прогресса в выполнении решений "нормандского саммита" в Париже", – пояснил Лавров.

Также дипломат отметил, что "утверждения Киева по проведению "нормандского саммита" в апреле – не более чем пожелания Киева".

Нормандская встреча

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате" обсуждается, но дата пока неизвестна.

#ПРЯМАЯТРАНСЛЯЦИЯ Выступление Сергея Лаврова по итогам Мюнхенской конференции https://t.co/E1mV36NmUO — РИА Новости (@rianru) February 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы МИД РФ заявил, что новая "нормандская встреча" состоится в апреле лишь в том случае, если Россия заметит прогресс в выполнении текущих договоренностей.

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