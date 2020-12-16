В России ответили на "двойное" отравление Навального
В России назвали "несерьезными" публикации в СМИ информации о двойном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что они в РФ уже "привыкли", что западные страны обвиняют их, в том числе сообщая об отравлении Навального, передает "Интерфакс".
"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", – говорил российский дипломат.
Лавров негодовал, отрицая факты отравления Навального, которые предоставила Германия.
"Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – возмущался министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер Алексей Навальный удивился, узнав, что его якобы пытались повторно отравить, когда он находился в состоянии комы.
Ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин.
Установлены возможные отравители Навального из ФСБ России.