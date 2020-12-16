В России ответили на "двойное" отравление Навального

Алексей Титофф Новости России 14:31, 16.12.2020 Обновлено: 15:10, 16.12.2020

В России назвали "несерьезными" публикации в СМИ информации о двойном отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что они в РФ уже "привыкли", что западные страны обвиняют их, в том числе сообщая об отравлении Навального, передает "Интерфакс".

"Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов", – говорил российский дипломат.

Лавров негодовал, отрицая факты отравления Навального, которые предоставила Германия.

"Логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", – возмущался министр.

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