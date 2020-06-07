В России отреагировали на переезд Скрипалей и сообщили, что они "уже давно умерли"

Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что не верит информации о том, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые выжили после отравления "Новичком" в Солсбери, переехали в Новую Зеландию.

По его мнению, эта история является "легендой, которая не выдерживает критики", поскольку Сергея и Юлию якобы "давно никому не показывают", передает издание "Говорит Москва".

"Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно", – заключил Джабаров.

Напомним, британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, заявило, что Скрипали переехали в Новую Зеландию и сменили имена.

Как уточнил источник, они, скорее всего, проведут остаток жизни, воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными.

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