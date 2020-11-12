В России откроют "концлагерь" для детей

В Карелии откроют бутафорский концлагерь для школьников, где им в рамках патриотического воспитания покажут условия жизни и быт узников финских переселенческих лагерей 1941—1944 годов.

Об этом сообщило издание "Ридус". Предполагается, что детей будут привозить в "концлагерь" на выходных.

На создание "концлагеря", который называют музеем, выделили три миллиона рублей в рамках президентского гранта.

Деревянные сооружения возводят в деревне Ватнаволок Кондопожского района. За основу взяли декорации художественного фильма "Весури", который сняли в этой местности в 2019 году.

Открытие "концлагеря" запланировано на декабрь 2020 года.

Сейчас работы находятся на стадии завершения. Уже построены деревянные бараки, установлены пулеметные и смотровые вышки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском парке "Сокольники" поставили аттракцион в виде советских танков. Судя по всему, он пользуется широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых, которые также охотно на нем катаются.