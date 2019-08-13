В России отчим забил до смерти 2-летнюю девочку: детали жуткого ЧП

В России в Приморском крае до смерти забили двухлетнюю девочку. Как выяснилось, жуткое преступление дело рук 21-летнего отчима.

Местные правоохранительные органы уточняют, что инцидент произошел 11 августа. В квартире дома в селе Ильинка Ханкайского района было обнаружено тело девочки возрастом 1 год 9 месяцев с телесными повреждениями.

Отчима ребенка уже задержали.

Отчим, убивший девочку "КП"

Как пишет "КП", безработный Александр Х. вместе с женой – с29-летней Викторией П. – любили выпить. На фоне этого они и сошлись. К алкоголю пристрастилась даже 12-летняя дочь супруги.

Знакомые семьи рассказывают, что в тот день пришли выплаты на детей, поэтому было решено устроить застолье. Виктория от большого количества выпитого спиртного уснула, а Александр продолжил банкет. Что случилось далее и почему он убил ребенка, теперь выясняет следствие.

Отчим, убивший девочку "КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время прогулки 9-летняя девочка баловалась зажигалкой и подожгла платье 5-летней подруги. Ребенка с термическими ожогами госпитализировали в одну из городских больниц.

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