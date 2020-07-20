В России отчим три недели избивал двухлетнего малыша: ребенок сбежал

В Подмосковье около пункта охраны в посёлке при совхозе "Останкино" нашли заплаканного двухлетнего ребенка. Он сбежал от 22-летнего отчима, который бил его почти три недели.

Об этом сообщило РИА Новости. Врачи зафиксировали у мальчика сотрясение мозга и перелом верхней челюстной пазухи.

Полиция задержала мужчину. Он объяснил, что бил мальчика по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам из-за "неприязненного отношения". В суде мужчина свою вину признал и расплакался, его арестовали на два месяца.

Против 29-летней матери ребёнка также завели уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Она объяснила, почему не обращалась в полицию по поводу избиения сына.

"Он [cожитель] сказал, что [ребёнок] просто упал с самоката, руку подвернул. Я на рабочем месте находилась, на следующий день хотела обратиться за помощью. При мне он сильно не избивал ребёнка, просто бил по попе", – сказала женщина.

Сейчас мальчик находится под присмотром врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Общительный ребёнок – показывает, сколько ему лет, и знает, как его зовут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева шестилетнего мальчика жестоко избил крестный отец. Ни мать, ни другие взрослые не попытались его защитить.