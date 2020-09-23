В России от коронавируса умер депутат Госдумы

В России умер от коронавируса заместитель главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова депутата Сергея Гаврилова.

Также информацию подтвердил еще один его коллега по Госдуме Юрий Афонин. Он уточнил, что 67-летний Агаев находился в коме.

Агаев избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ.

В Российских СМИ сообщалось, что Агаев якобы был близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В 80-х годах Агаев работал секретарем комитета комсомола. В 1981 году стал членом КПСС.

В 2003 году он пытался стать депутатом Государственной Думы от партии КПРФ, но проиграл выборы. В 2007 году вновь неудачно баллотировался в Госдуму.

В декабре 2011 года Агаев победил на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Баллотировался по спискам партии КПРФ, в составе региональной группы от Красноярского края.

В нижней палате парламента шестого созыва был заместителем главы комитета по вопросам собственности.

18 сентября 2016 года Агаев вновь избран депутатом Государственной Думы РФ в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией "Коммунистическая партия Российской Федерации".

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