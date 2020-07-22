В России осудили историка, открывшего миру правду о сталинском терроре

В России Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 годам заключения в колонии историка, главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

В приговоре суда говорится, что Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери, передает Медиазона.

Адвокат подсудимого Виктор Ануфриев отметил, что Дмитриева оправдали по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях. По его словам, Дмитриев воспринял решение судьи "положительно".

Родная дочь Дмитриева Екатерины Клодт сказала, с учетом отбытого в СИЗО ее отец освободится уже 12 ноября.

Юрий Дмитриев известен тем, что в 1997 году нашел Сандармох – лесное урочище в Карелии, где находится место массовых расстрелов и захоронений во время сталинского террора 1937–38 годов.

Историки так описывали те трагические события, когда сотрудники Народного комиссариата внутренних дел СССР убили тысячи человек.

"Приговоренные к смерти заключенные партиями по 200-250 человек переправлялись морем с Соловецких островов в Кемь, далее по железной дороге – в Медвежьегорск, где их размещали в деревянном здании следственного изолятора. В день расстрела приговоренных раздевали до нижнего белья, связывали веревками руки и ноги, затыкали кляпами рты и складывали штабелями в кузовы грузовиков, отвозивших их к месту казни. Там приговоренных ставили на колени на краю ямы и стреляли из револьвера", – писали исследователи.

Установлено, что большинство человек лично убил заместитель начальника административно-хозяйственной части Управления НКВД по Ленинградской области капитан госбезопасности Михаил Матвеев.

Согласно историческим записям, в Сандармохе в братских могилах лежат останки до 10 тысяч тел. Усилиями Дмитриева и его сподвижников были установлены имена более 6200 из них.

Добавим, что украинская писательница Оксана Забужко поддержала Дмитриева, призвав присоединиться к флешмобу #UkraineStandWithDmitriev.

"Он много лет искал расстрельные захоронения и заключал списки тысяч убитых людей. Именно благодаря ему мир узнал о том, как погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Валерьян Подмогильный и другие украинские гении… Я благодарю историка Юрия Дмитриева, который защищал мое право на память о тысячах убитых в годы Большого террора", – написала она в Facebook.

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