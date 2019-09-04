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4 сентября • обновлено в 11:50
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В России оскандалились с чужим мостом на форуме Путина: фотофакт

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В России произошел курьезный случай на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина.

Так, на одной из сувенирных сумок вместо моста на остров Русский разместили фото тайского моста Рамы VIII.

Ляп тут же заметили пользователи сети. В частности, фото показал в Telegram ведущий "Россия 24" Стас Натанзон.

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В России оскандалились с чужим мостом на форуме Путина: фотофакт

Telegram Стаса Натанзона

В защиту организаторов мероприятия он сказал, что мосты и вправду очень похожи между собой.

Русский мост

Русский мост

Мост Рамы VIII

Мост Рамы VIII

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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