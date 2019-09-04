В России оскандалились с чужим мостом на форуме Путина: фотофакт

В России произошел курьезный случай на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке при участии президента России Владимира Путина.

Так, на одной из сувенирных сумок вместо моста на остров Русский разместили фото тайского моста Рамы VIII.

Ляп тут же заметили пользователи сети. В частности, фото показал в Telegram ведущий "Россия 24" Стас Натанзон.

Telegram Стаса Натанзона

В защиту организаторов мероприятия он сказал, что мосты и вправду очень похожи между собой.

Русский мост

Мост Рамы VIII

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разозлил пользователей сети после посещения одного из оздоровительных центров Сочи.

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