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12 февраля • обновлено в 06:43
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В России опять провалили запуск горе-спутника

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В России запуск спутника "Метеор-М" опять отложили на год якобы из-за необходимости дополнительных испытаний.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса", теперь запуск планируется произвести с космодрома Восточный в 2021 году.

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В России опять отложили запуск спутника "Метеор-М"

В России опять отложили запуск спутника "Метеор-М"

Иллюстрация

В декабре прошлого года стало известно, что российский спутник "Метеор-М" ударил метеорит. Из-за этого он "изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские специалисты заметили опасные маневры российских спутников рядом с находящимся на орбите спутником-разведчиком США.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
нет спутников - нет проблем, да вислоyxие?)
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