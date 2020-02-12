В России опять провалили запуск горе-спутника

В России запуск спутника "Метеор-М" опять отложили на год якобы из-за необходимости дополнительных испытаний.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса", теперь запуск планируется произвести с космодрома Восточный в 2021 году.

В России опять отложили запуск спутника "Метеор-М" Иллюстрация

В декабре прошлого года стало известно, что российский спутник "Метеор-М" ударил метеорит. Из-за этого он "изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские специалисты заметили опасные маневры российских спутников рядом с находящимся на орбите спутником-разведчиком США.

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