В России опять обвалилась многоэтажка: появились первые фото и видео

Появились первые фото с места ЧП в российском городе Шахты Ростовской области, где в жилом доме рванул газ.

На кадрах видно, что мощным ударом снесло два верхних этажа – восьмой и девятый. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

При этом экстренные службы уже сообщили, что под завалами могут находиться еще семь человек. Их поиски продолжаются.

Рен ТВ

Скриншот с видео

"360"

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 января в городе Шахты (Ростовская область) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

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