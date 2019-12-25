В России опрокинулся вертолет с десятками пассажиров: есть пострадавшие

В среду, 25 декабря, в Красноярском крае России произвел жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии", на борту которого находились 24 человека.

По предварительным данным, трое из них – два пассажира и командир воздушного судна – пострадали. У них диагностировали ушибы и переломы. Об этом сообщает "РИА Новости".

ЧП случилось в 12.45 (по местному времени) в районе населенного пункта Байкит. После приземления машина опрокинулась на бок.

В России произошло ЧП с пассажирским вертолетом militaryarms.ru

По информации источника в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ, причиной аварии стал снежный вихрь, в который угодил вертолет.

Отмечается, что у воздушного судна была повреждена хвостовая балка. Как уточняет Telegram-канал "Борус", на борту упавшего при взлете вертолета были вахтовики-нефтяники.

Пострадавших госпитализировали. Стало известно, что у пассажира – травма ноги.

Подъем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Краснодарском крае после вылета из города Кореновск разбился такой же военный вертолет Ми-8. Погибли двое военных.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.