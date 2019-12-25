В России опрокинулся вертолет с десятками пассажиров: есть пострадавшие

В среду, 25 декабря, в Красноярском крае России произвел жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии", на борту которого находились 24 человека.
По предварительным данным, трое из них – два пассажира и командир воздушного судна – пострадали. У них диагностировали ушибы и переломы. Об этом сообщает "РИА Новости".
ЧП случилось в 12.45 (по местному времени) в районе населенного пункта Байкит. После приземления машина опрокинулась на бок.
В России произошло ЧП с пассажирским вертолетом
militaryarms.ru
По информации источника в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ, причиной аварии стал снежный вихрь, в который угодил вертолет.
Отмечается, что у воздушного судна была повреждена хвостовая балка. Как уточняет Telegram-канал "Борус", на борту упавшего при взлете вертолета были вахтовики-нефтяники.
Пострадавших госпитализировали. Стало известно, что у пассажира – травма ноги.
Подъем
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Краснодарском крае после вылета из города Кореновск разбился такой же военный вертолет Ми-8. Погибли двое военных.
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