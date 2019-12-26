В России опрокинулся автобус с людьми: 2 жертвы, 15 пострадавших

В Липецкой области России в четверг, 26 декабря, опрокинулся рейсовый автобус, в результате чего 2 человека погибли и еще минимум 15 пострадали.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ сообщает ТАСС.

Авария произошла на 356-м км трассы М-4 "Дон". "Вблизи населенного пункта Ярлуково Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус", – отметили в МЧС РФ.

Предварительной причиной ДТП назвали проблемы с движением транспорта из-за скользкой дороги. Автобус следовал из Москвы в Тбилиси.

По словам представителя министерства, на место аварии направлены представители оперативных служб.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на Забайкалье с моста над рекой Куэнга на лед упал рейсовый автобус с пассажирами. 18 человек погибли.

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