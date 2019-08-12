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Кулаком в живот: в России оправдались за зверства силовиков на митинге

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В Росгвардии заявили, что боец, который ударил девушку в живот на акции протеста в Москве, якобы не имеет никакого отношения к их структуре.

Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в редакцию "Говорит Москва" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сотрудники, запечатленные на данной видеозаписи, не относятся к подразделениям Росгвардии", – уверяют должностные лица.

Примечательно, что ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тыс. рублей тому, кто предоставит информацию о сотруднике Росгвардии, который ударил девушку в живот при задержании на митинге в столице Российской Федерации.

Тем временем адвокат Татьяна Молоканова сейчас готовит заявление по поводу избиения Дарьи Сосновской.

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Сама пострадавшая также рассказала о произошедшем в комментарии "Медиазоне". По словам девушки, она увидела задержание инвалида и сделала замечание, чтобы его отпустили.

"И на Китай-городе у церкви на меня начали бежать сотрудники полиции, милиции… Не знаю, кто они. Начали меня хватать. Они были все в закрытых масках, в форме, в полном обмундировании с костяшками — то есть не просто перчатки, а именно пластик там был. Они не представились, ничего, они просто подбежали, схватили и начали заламывать. Я просила, чтобы мне не делали больно, они, мол: "Ты брыкаешься". Я говорю: "Вы мне делаете больно, ну, как я не буду сопротивляться этому?". "Мне больно!" — говорила я", – вспоминает девушка.

Дарья Сосновская

Дарья Сосновская

"Медиазона"

"Это дико неприятно. У меня как-то сразу свело все, я не могла вздохнуть, как-то замкнулось все вот здесь вот. Печень, ребра. Дальше я не особо-то понимаю, что происходило — я просто понимаю, что меня дальше волокли и засовывали в автозак", – рассказала она о жестоком избиении правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские артисты Егор Крид и Сергей Лазарев гневно высказались об инциденте, который произошел 10 августа во время митинга в Москве. Звезды отметили, что чтобы не сделала избитая девушка, такого не должно происходить.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так их, этих продажных либерастов, нечего беспорядки устраивать.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ну знов стара пісня - це не ми та їхтамнет. Як бити та калічити із закритим обличчям - так всі гаразди, а як відповідати так одраз у кущі. Тварюки.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"В Росгвардии заявили, что боец, который ударил девушку в живот на акции протеста в Москве, якобы не имеет никакого отношения к их структуре." Кто бы сомневался! Это переодетая Нуланд её так приложила, а завезенные на автобусах украинцы держали, чтобы не вырвалась. А доблестные гвардейцы не могли её отбить у превосходящих сил врага!
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