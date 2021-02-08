В России оправдались после провальной встречи с главой дипломатии ЕС

Министерство иностранных дел России удивлено заявлениями главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву.

Как сообщили ТАСС в МИД РФ, высказывания Борреля по прилету в Брюссель сильно контрастируют с тем, что он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

По словам дипломатов, Боррель имел все возможности сразу же дать свою оценку визиту.

"Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, после прилета в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это только подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", – говорится в заявлении.

Напомним, Боррель по возвращении из Москвы написал в Twitter, что Россия не готова к конструктивному диалогу. Он подчеркнул, что теперь ЕС придется делать выводы – действовать слаженно и решительно в отношениях с РФ.

Основной причиной его поездки в столицу России стал арест оппозиционера Алексея Навального и массовые протесты, которые вспыхнули на этом фоне. Боррель хотел узнать, готовы ли в Москве работать над налаживанием отношений.

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акции протеста в РФ вспыхнули после того, как Навального задержали сразу после его возвращения из Германии. Там он проходил лечение из-за отравления "Новичком".