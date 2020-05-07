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7 мая • обновлено в 12:40
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В России опозорились постом о "ветеране" Гитлере

9.7т
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Торгово-развлекательный комплекс "Космос" в Челябинске (Россия) попал в громкий скандал из-за поста, в котором Адольфа Гитлера назвали ветераном Второй мировой войны.

Он был опубликован в рамках проекта "Имена героев" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Скриншот публикации показали на Telegram-канале MDK и иронично подписали его "Без усов не узнали".

В частности, один из подписчиков паблика решил неудачно пошутить и под видом фотографии своего дедушки прислал фото Гитлера без усов с подписью: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции".

ТРК в России опозорился постом о "ветеране" Гитлере

ТРК в России опозорился постом о "ветеране" Гитлере

Telegram-канал MDK

После поднявшейся волны возмущений ТРК "Космос" удалил пост со своей страницы и принес извинения перед россиянами.

"ТРК "Космос" приносит глубочайшие извинения каждому из вас за произошедший инцидент с проектом "Имена героев". Задумывая этот проект, мы были воодушевлены и преисполнены гордости за наших победителей-ветеранов. А каждое ваше письмо с историей читали с радостью. У нас даже не могло возникнуть мысли о том, что у кого-то с великой Победой, с самым главным праздником нашей страны, могут возникнуть другие ассоциации", – написали организаторы акции.

ТРК в России опозорился постом о "ветеране" Гитлере

ТРК в России опозорился постом о "ветеране" Гитлере

Telegram-канал MDK

"Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили – поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло", – добавили они.

Администраторы также сказали в свое оправдание, что присланная им фотография Гитлера якобы довольно редкая и им пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто именно на ней изображен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда День Победы
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия Челябинск
Тег
Новости России
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Володька - ты зачем усы сбрил?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Лoxлы, вы дeбилы
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Cтефанова, недоразвитая латвийка с русским хромосомом в черепной коробке...готовь дурочка деданапалку и бздуй на парад
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