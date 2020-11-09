В России оконфузились, проиллюстрировав "насилие в Украине" задержанием журналиста в Петербурге

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новости России
3,5 т.
Задержание Давида Френкеля

Постоянное Представительство Российской Федерации при ОБСЕ осудило Украину за "насилие над журналистами", опубликовав фото жесткого задержания российского журналиста правоохранителями в Санкт-Петербурге.

Снимок быстро удалили, однако пользователи Twitter успели сделать скриншот и опубликовать его в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В качестве иллюстрации дипломаты поставили фото, где российского журналиста Давида Френкеля жестко задерживают питерские менты. Фотку уже удалили, но интернет помнит всё", – прокомментировали инцидент в сети.

Пользователи успели сделать снимок экрана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пропагандистской программе "Время покажет" на российском "Первом канале" оконфузились, показав видео из номера оппозиционера Алексея Навального в гостинице Томска, на котором был заблюрен будильник у кровати.

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