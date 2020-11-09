В России оконфузились, проиллюстрировав "насилие в Украине" задержанием журналиста в Петербурге

Постоянное Представительство Российской Федерации при ОБСЕ осудило Украину за "насилие над журналистами", опубликовав фото жесткого задержания российского журналиста правоохранителями в Санкт-Петербурге.

Снимок быстро удалили, однако пользователи Twitter успели сделать скриншот и опубликовать его в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В качестве иллюстрации дипломаты поставили фото, где российского журналиста Давида Френкеля жестко задерживают питерские менты. Фотку уже удалили, но интернет помнит всё", – прокомментировали инцидент в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пропагандистской программе "Время покажет" на российском "Первом канале" оконфузились, показав видео из номера оппозиционера Алексея Навального в гостинице Томска, на котором был заблюрен будильник у кровати.