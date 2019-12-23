В России огрызнулись на запрос Нидерландов о катастрофе Boeing MH17: что сказали

В России заявили, что готовы предоставить Нидерландам имеющиеся у неё данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году.

Как рассказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, заявления от МИД Нидерландов пока не поступало, передает РИА Новости.

"Я не видел пока заявлений министра иностранных дел Нидерландов. Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта", – сказал Чижов, комментируя информацию о том, что Нидерланды обратились к России с требованием предоставить данные о катастрофе.

В России огрызнулись на запрос Нидерландов о катастрофе Boeing MH17 @oivshina

"К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала. Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - добавил он.

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