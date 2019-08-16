В России очередной самолет попал в ЧП из-за птицы

В России самолет авиакомпании UTair, рейсом из Москвы в Уфу, возвратился в международный аэропорт "Внуково" из-за попадания птицы в лобовое стекло при взлете.
Как сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе авиакомпании, рейс все же должен был вылететь в 15:30 после замены борта.
Посадка была благополучной. Стекло осталось целым, но авиакомпания меняла самолет.
В России самолет попал в ЧП из-за птицы
Ранее в пресс-службе UTair сообщили, что самолет, рейсом Москва – Уфа, вернулся в аэропорт из попадания борта в стаю птиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России рейс авиакомпании "Победа" задержали в аэропорту Минеральных Вод из-за попадания птицы в один из двигателей самолета. Самолет сел в штатном режиме. Птицу обнаружил в фюзеляже техник уже после высадки пассажиров.
Пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье). Пострадали десятки человек, в том числе и дети.
В то же день в России самолет, следующий рейсом Москва – Самара, провел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира.
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