В России объявили о кастинге двойников Зеленского

Алексей Титофф Новости России 14:30, 14.01.2021 Обновлено: 15:11, 14.01.2021

В Москве (Россия) для участия в телепередаче на российском ТВ ищут людей, похожих на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Роман Цимбалюк, опубликовав скриншот объявления.

"Внимание! В Москве ищут массовку. Есть возможность подзаработать. Я лично по критериям не подхожу", – отметил он.

В заявке говорится, что для съемок ищут мужчин, похожих на Зеленского. Работа займет два дня и заплатят 10 тысяч рублей (3,8 тысяч гривен).

Скриншот

"Реконструкция. Приглашаем мужчин, похожих на Владимира Зеленского", – говорится в объявлении.

Для какой передачи ищут двойников главы Украины не сообщалось.

Скриншот

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