В России объявили о кастинге двойников Зеленского
В Москве (Россия) для участия в телепередаче на российском ТВ ищут людей, похожих на президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в Facebook написал украинский журналист Роман Цимбалюк, опубликовав скриншот объявления.
"Внимание! В Москве ищут массовку. Есть возможность подзаработать. Я лично по критериям не подхожу", – отметил он.
В заявке говорится, что для съемок ищут мужчин похожих на Зеленского. Работа займет два дня и заплатят 10 тысяч рублей (3,8 тысяч гривен).
"Реконструкция. Приглашаем мужчин похожих на Владимира Зеленского", – говорится в объявлении.
Для какой передачи ищут двойников главы Украины не сообщалось.
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