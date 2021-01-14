В России объявили о кастинге двойников Зеленского

В Москве (Россия) для участия в телепередаче на российском ТВ ищут людей, похожих на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Роман Цимбалюк, опубликовав скриншот объявления.

"Внимание! В Москве ищут массовку. Есть возможность подзаработать. Я лично по критериям не подхожу", – отметил он.

В заявке говорится, что для съемок ищут мужчин похожих на Зеленского. Работа займет два дня и заплатят 10 тысяч рублей (3,8 тысяч гривен).

"Реконструкция. Приглашаем мужчин похожих на Владимира Зеленского", – говорится в объявлении.

Для какой передачи ищут двойников главы Украины не сообщалось.

Как писал ранее OBOZREVATEL: