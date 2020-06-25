В России обвинили журналиста Муждабаева в призывах к тероризму: он назвал это подарком

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения заместителю генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдеру Муждабаеву в призывах к терроризму. Сам журналист с иронией отреагировал на это.

Как сообщается на сайте СКР, его также объявили в международный розыск.

"Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова", – сказано в сообщении российского ведомства.

На своей странице в Facebook Муждабаев заявил, что это является лучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины, хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог российского оккупанта не уйдет прочь из украинского Крыма и Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!" – подчеркнул он.

Журналист отреагировал на обвинения Facebook Айдера Муждабаева

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Айдер Муждабаев потребовал от Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы прекратить визиты в нашу страну российских журналистов и политиков.