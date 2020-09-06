В России обвинили НАТО в попытках вернуть "холодную войну"

Шойгу заявил о намерениях НАТО вернуться к "противостояния времен холодной войны".

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил убеждение, что НАТО стремится вернуться к противостоянию с РФ, как во времена холодной войны.

По его словам, это якобы видно по тому, как Альянс развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему ПРО в Восточной Европе. Об этом он заявил по завершении "Армейских игр – 2020", передает РИА Новости.

"По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", – сказал российский министр.

Он утверждает, что причина такого настроения в НАТО очевидна. Там якобы недовольны тем, что РФ проводит "независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов".

По его убеждению, "растущий международный авторитет" России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС.

"Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада СССР однополярный мировой порядок", – высказался Шойгу.

Он добавил, что у Кремля обеспокоенность вызывает не столько ведение НАТО разведки, сколько "попытки блока демонстрировать силу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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1 сентября в НАТО заявили о серьезном нарушении со стороны России при перехвате бомбардировщика США. Российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Дании, однако в Минобороны РФ опровергли обвинения.

Американский публицист Том Роган заявил, что последние попытки перехвата истребителями Воздушно-космических сил России военных самолетов США раскрыли "немыслимые ошибки" НАТО. По его словам, Альянс якобы оказался неготовыми к отражению "российского вторжения".

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