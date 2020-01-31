В Санкт-Петербурге обвалилась крыша стадиона: первые подробности. Фото и видео

В пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания.

В МЧС Петербурга сообщили, что обрушение крыши СКК было незапланированным, под завалами могут находиться рабочие, передает "Фонтанка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На опубликованных кадрах видно, что разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник.

Издание "78.ru" пишет, что рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант, и после удаления десяти растяжек крыша рухнула. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в СКК действительно мог получить ранения один рабочий – но не из-за обрушения, а из-за грубого нарушения техники безопасности.

На место обрушившегося СКК "Петербургский" прибыла поисково-спасательная группа, реанимация и группа МЧС. Начался поиск пострадавших.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" был одним из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе.

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

Обрушение СКК "Петербургский" Фонтанка

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