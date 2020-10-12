В России 18-летний стрелок убил из ружья четырех человек, еще двух – ранил. Фото
В селе Большеорловское Нижегородской области 18-летний Данил Монахов открыл огонь из ружья по людям на остановке, попав и в рейсовый автобус. Сразу погибли три человека, еще троих он ранил, среди них - родную бабушку. Позднее сообщили о смерти женщины. Таким образом, количество жертв выросло до четырех человек.
Российский телеканал РЕН ТВ опубликовал список с именами погибших и пострадавших в результате стрельбы.
Погибшие:
- Николай Селезнев, 62 года;
- Андрей Тихомиров;
- Сергей Напылов, 60 лет
- Галина Монахова, 63 года.
Ранения получили еще два человека. Это 66-летний Виктор Артюхин и 63-летняя Валентина Жоганова. Она находится в тяжелом состоянии.
Нападавший имел при себе два ружья и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес. Поисками преступника занялась следственно-оперативная группа, в поселок Большеорловское направили сотрудников ОМОНа и СОБРа.
Что рассказали очевидцы
Как сообщил Telegram-канал "Подъём" со ссылкой на слова диспетчера автобусного парка, которому принадлежит 107 автобус, водитель и пассажиры не пострадали, стрелок попал в людей на остановке.
Как сообщило издание nn.ru со ссылкой на слова очевидца, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус – в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим.
По словам ещё одного из очевидцев, парень приехал к бабушке. Он начал стрелять, выбежал на улицу, убил троих людей, ранил свою родственницу, прохожего и женщину.
"В бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали", – рассказал местный житель изданию.
Он также поделился фото двора, где началась стрельба.
По предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил Монахов, стал конфликт между ним и его бабушкой. "Он ранил женщину из ружья. Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии", – сказано в сообщении.
Как сообщил Telegram-канал Mash, по словам местных жителей, 18-летний Монахов выстрелил в свою бабушку около 15:30. Пенсионерка пошла провожать его на остановку, случилась ссора, в этот момент он открыл огонь. После нападения на нее начал вести огонь по случайным людям. А потом побежал в сторону поселка Рустай по дороге.
Оружием 18-летний парень области владел на законных основаниях. Согласно базе данных Росгвардии, он является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года.
По информации Terlegram-канала Life shot, водитель автобуса, который обстрелял Монахов, рассказал полицейским, что еле успел уехать с места стрельбы. Когда он подъехал к остановке, то сначала услышал выстрелы за домом, а потом увидел, как пожилой мужчина в нескольких десятках метров от остановки упал, поднялся и побежал. А затем из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус. Водитель сразу дал по газам, чтобы спасти пассажиров.
Следственный комитет России возбудил дело об убийстве людей в деревне Большеорловское в Нижегородской области.
Как сообщили местные жители, на всех дорогах объявили план-перехват. Все выезды и въезды в посёлок оцепили полицейские.
Что известно о раненых и жертвах
Пострадавших доставили в Борскую ЦРБ, из Нижнего Новгорода приехала бригада спецпомощи больницы имени Семашко.
Врачи прооперировали всех троих раненных: две женщины переведены в реанимацию, раненный в ногу мужчина – в обычную палату, написал заместитель губернатора Нижегородской области на своей странице в соцсети Instagram.
Одна из женщин в тяжелом состоянии, другая - в крайне тяжелом.
Как сообщило ТАСС, раненую бабушку Монахова сначала удалось реанимировать, но она оставалась в крайне тяжелом состоянии. Поздно вечером стало известно, что женщина скончалась.
По информации Telegram-канала Mash, один из погибших – Сергей Напылов – водитель местной добровольческой пожарной команды.
В этот день мужчина не работал. По словам внучки, он поехал в поселок Рустай, чтобы отогнать трактор для ремонта. Когда 18-летний стрелок вел огонь, Напылов возвращался домой.
По словам близких, погибший, конечно, был знаком с семьей Монахова. Потому что поселок маленький, все друг друга знают.
Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе под Мелитополем Запорожской области вечером 2 августа неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли микроавтобус Ford с людьми.