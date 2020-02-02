Погибла молодая девушка: в России произошла трагедия на вечеринке в "нелегальном" кафе

В новосибирском кафе (Россия) в разгар вечеринки на посетителей обрушилась кровля. В результате погибла девушка.

Несчастный случай произошел ночью 2 февраля в заведении на бульваре Молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным спасателей, из-под завалов удалось достать пять человек, один из них погиб. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их уже прооперировали.

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе

"Всего извлечены пять человек, в том числе девушка без признаков жизни", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что под завалами могут находиться еще пять человек. Около 200 посетителей эвакуировались сами.

Обрушение произошло в пристройке, где находилась раздевалка. Площадь завалов составила около 240 кв. м.

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе ntv.ru

По предварительной информации МЧС, здание из так называемых сэндвич-панелей смяло из-за тяжелого снега на крыше. Его в регионе выпало особенно много.

Как пишет Telegram канал Mash, заведение, где произошла трагедия, работал "нелегально".

"А вот так было в новосибирском "кафе" еще вчера. Здание официально числилось заброшенным, но там проходили вечеринки вроде этой", – подчеркнули в сообщении.

Там также отметили, что погибшей под завалами оказалась девушка 1997 года рождения

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе 360.ru

По словам главы Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова, разрешение на проведение мероприятий в указанном здании не выдавалось.

"На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия проводились систематически , и что они там проходят – никаких уведомлений не было", – сказал он.

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе ntv.ru

Для расследования дела в Новосибирск были направлены столичные криминалисты.

Вскоре полицейские задержали мужчину, который организовал развлекательное мероприятие в "нелегальном" кафе. Его подозревают в оказании небезопасных услуг.

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе ntv.ru

В Новосибирске в разгар вечеринки рухнула крыша кафе ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнули крыша и часть здания.

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