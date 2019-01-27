В России обрушилась заправка: видео зрелищного ЧП

В Калужской области России в селе Ворсино обвалилась крыша заправки.
Соответствующее видео сняли местные жители, активно распространяя в социальных сетях. ЧП произошло на трассе недалеко от города Обнинск. Крыша рухнула из-за большого накопления снега.
По словам очевидцев, никто из людей не пострадал, поскольку в момент инцидента на заправке не было клиентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее недалеко от Киева на Житомирской трассе произошел пожар на кустарной автомобильной заправочной станции.
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