В России обокрали мультимиллионера из списка Forbes

В Москве (Россия) обокрали квартиру мультимиллионера Дмитрия Конова, который входит в число богатейших людей планеты по версии Forbes.

О краже драгоценностей из жилья в одном из самых элитных районов российской столицы бизнесмен сообщил в полицию 11 марта, передают "РИА Новости".

"В понедельник в полицию поступило заявление от Дмитрия Конова о том, что в его квартиру в Коробейниковом переулке ("золотая миля" в Москве) проник вор и унес ювелирные украшения", – рассказали правоохранители.

Дмитрий Конов BTimes.ru

При этом, мультимиллионер не знает, когда точно была совершена кража. Он отметил, что драгоценности могли вынести еще несколько месяцев назад – с 27 декабря 2018 года по 12 января.

Полиция начала проверку по заявлению россиянина.

Дмитрий Конов – председатель правления крупнейшей нефтехимической компании в России "Сибур Холдинг". Бизнесмен занимает 194-е место в рейтинге богатейших людей РФ. В 2018 году Forbes оценил состояние Конова в 500 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Москвы обокрали квартиру украинского художника Дмитрия Гапчинского.

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