В России обнародовали секретные документы и фото парада 1945 года

ФСБ России обнародовала архивные документы, связанные с первым парадом победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года.

Как сообщает ТАСС, документ в мельчайших деталях расписывал порядок проведения парада сводных полков всех фронтов, флота и войск Московского гарнизона. Отдельно прописан выход конницы и пулемётных эскадронов. "Обмундирование, снаряжение и обувь хорошо подогнать и вычистить. Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям", – говорится в документе.

Инструкция была утверждена 12 июня и на следующий день отпечатана в типографии МВО "Красный Воин". Отмечается, что в ней не предусматривался самый известный момент парада – сброс военнослужащими в специальных перчатках 200 знамён и штандартов разгромленных вражеских частей, в том числе личного штандарта фюрера и знамени армии Власова, на специальный помост перед Мавзолеем. Позже знамена, перчатки и помост сожгли.

Инструкция в числе прочего прописывала требования к авиации для пролета над Красной площадью, хотя из-за плохой погоды авиационная часть парада в тот день не состоялась.

Также в архивах ФСБ сохранились образцы пригласительных билетов на приём в Кремле в честь участников парада на следующий день после него и документ о репертуаре оркестра Московского Кремля в этот день. В песенную часть вошли "Любимый город", "Катюша", старинные вальсы "Дунайские волны" и "На сопках Маньчжурии".

Кроме того, в сети опубликовали архивные фото парада 1945 года.

Кавалер орденов Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, подполковник В.Б. Миронов mil.ru

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К подножию Мавзолея были брошены 200 трофейных гитлеровских штандартов РИА Новости/Сергей Лоскутов

РИА Новости/Яков Халип

На парад были приглашены представители дипломатического корпуса зарубежные гости РИА Новости/Анатолий Гаранин

Сводные полки всех фронтов прошли по Красной площади маршем РИА Новости

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Всего в параде участвовали около 35 тыс. военнослужащих Getty Images/Ivan Shagin/Slava Katamidze Collection

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