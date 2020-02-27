В России обнародовали откровения последнего маршала СССР о Сталине и Путине

Последний маршал СССР Дмитрий Язов был фанатом диктаторского режима Иосифа Сталина и критиковал современных правителей России, включая Владимира Путина.

Как написала "Комсомольская правда", Язов сам попросил опубликовать его откровения о советских и российских политических лидерах после его смерти.

Дмитрий Язов

Иосиф Сталин

Покойный маршал утверждал, что сам неоднократно поднимал солдат в атаку лозунгом "За Родину, за Сталина!", поскольку не разделял эти понятия.

"Родина и Сталин были для нас, фронтовиков, неотделимы. Или кто-то думает, что одни солдаты шли в атаку на врага за Родину, а другие – за Сталина? Ну, глупость же! Да, Сталин был великим руководителем страны и армии. Но иногда и он ошибался. Но вы назовите мне хотя бы одного идеального руководителя такого же масштаба", – заступился он за тоталитарного правителя.

Иосиф Сталин "Военно-промышленный курьер"

Более того, Язов оправдал сталинские репрессии, заявив, что их жертвами якобы стали только те, кто этого заслуживал, то есть отъявленные преступники.

"При всех жестоких ошибках Иосифа Виссарионовича я не перестал его уважать. Это сейчас легко судить о расстрелах и Гулагах. А в 30-е годы в стране было много врагов власти. Был большой риск того, что страна могла повернуть назад. И что, – Сталин должен был смиренно смотреть на все это? Если хотите, вопрос стоял так – или, или... Вы документы, документы посмотрите! Большинство репрессированных кто составлял? Бандиты, рецидивисты, преступники, воры, диверсанты-вредители, заговорщики. Одни участвовали в подрывах шахт, другие пускали под откос эшелоны, третьи устраивали катастрофы на заводах", – заявлял последний советский маршал.

Михаил Горбачев

Его Язов оценил как недостаточно зрелого человека для того, чтобы руководить таким государством, как Россия.

"Наше государство очень сложное, столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством", – сказал он.

Кроме того, Язов выражал сожаление из-за развала СССР, однако обвинял в этом не только Горбачева.

"Плохо, что страну сломали. Но не один он. Помогали ему все, кто близко к нему был. Производительность труда низкая была. Вот что было плохо. Но одними словами ничего не повысишь. И началось, так сказать, брожение. Начали выбирать бригадиров", – говорил маршал.

Михаил Горбачев Lenta.ru

Борис Ельцин

Этого политика Язов считал карьеристом, который умело играл на чувствах людей и делал все, чтобы заполучить власть в свои руки.

"Он делал все, чтобы самому продраться к власти и изгнать Горбачева из Кремля. И своего добился. Если б он думал о сохранности Союза, то по-другому бы себя вел. А он о себе думал. И соответствующую шайку себе подобрал. Она и раздербанила самые лакомые куски великой страны. А разные там Гайдары, Бурбулисы, Чубайсы вешали всем лапшу на уши. Ельцин правил Россией в нетрезвом состоянии. А его окружение создавало рай для себя, про народ мало думали", – вспоминал о Ельцине советский военачальник.

Борис Ельцин РИА Новости

Владимир Путин

Критика в адрес нынешнего российского лидера со стороны Язова была весьма сдержанной и касалась исключительно экономической политики. Так, маршал только предполагал, какие бы советы давал президенту РФ, если бы был его советником.

"Без резких движений, постепенно национализировать наши природные богатства и не допускать, чтобы они давали гигантские прибыли для кучки богатеев. Тут надо привести состояние дел к тому, как написано в нашей Конституции. Там четко прописано, кому принадлежат природные богатства России", – говорил Язов.

Владимир Путин "24 канал"

"Ну а еще я бы посоветовал Владимиру Владимировичу иметь такое правительство, которое бы давало реальные результаты в экономике, а не размахивать какими-то целевыми программами, концепциями, доктринами. Как это? Цифровыми экономиками… Помните, он в 2012 году выпустил серию майских указов. Грандиозный план! Ну и где его результаты? Кто за это конкретно отвечает? Если какой-то министр не выполняет указ, его надо снимать! Если командующие фронтами не обеспечивали прорыв на каком-то участке вражеской обороны, их снимали и назначали других. Другие не справлялись, их тоже заменяли. Мы же почему-то боимся делать это в экономике? Должно денно и нощно отвечать головой!" – добавил он.

Кроме того, Язов удивлялся, почему Путин не очищает правительство от "бездари", и утверждал, что это даст оппозиции серьезные козыри для критики власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний маршал СССР Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет 25 февраля после продолжительной болезни. Статус маршала Язов получил в 1990 году. В 2004 году он получил орден Почета из рук Путина.

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