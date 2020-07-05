России нужны срочные выборы, – Фейгин озвучил выход из 'обнуления'

Владимир Путин на избирательном участке во время всероссийского голосования за изменени в Конституцию РФ.

Президентские выборы в Российской Федерации необходимо проводить в текущем, а не в 2024 году.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал российский адвокат Марк Фейгин. "Если вы изменили Основной Закон, то по нему нужно проводить новые выборы", – заявил он в контексте изменений в Конституцию РФ.

Комментируя новую версию статьи 81 Конституции, он заметил: "Если уж вы, дорогие друзья, решили изменить Конституцию, то снова проводите выборы по новым правилам. Почему вы не объявляете выборы президента прямо сейчас?"

По мнению Фейгина, выборы президента РФ необходимо объявить в ближайшее время, а спустя три месяца предвыборной кампании организовать голосование.

"Почему надо ждать до 2024 года, и только тогда начнет действовать эта поправка по поводу "обнуления" сроков? Это нарушение даже формальной юридической логики", – подчеркнул адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, с 25 июня по 1 июля проходило всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, изменения коснулись статьи 81, посвященной допустимому количеству президентских сроков. По данным Центризбиркома РФ, "за" проголосовало почти 78% россиян.