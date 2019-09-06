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8 сентября • обновлено в 11:22
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В России нудисты устроились у школы и монастыря: появилось забавное видео "мести"

5.1т Читать материал на украинском

В Нижнем Новгороде (Россия) возле спортивной школы и монастыря устроили нудистский пляж.

Так, в километре от пляжа находится школа олимпийского резерва по гребле. На канале часто занимаются юные спортсмены, однако отдыхающих это не смущает, пишет ktv-ray.ru.

Более того, нудисты сами жалуются на поведение детей. "Они ругаются матом через рупор. Это же невозможно слушать. Пусть не смотрят, отворачиваются. Что можно увидеть на расстоянии за двести метров", – цитируют журналисты одного из отдыхающих.

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В России нудисты устроились у школы и монастыря: появилось забавное видео "мести"

Скрин видео

Напротив пляжа также расположены Свято-Вознесенский Печерский мужской монастырь и оживленная набережная.

"Местные терроризируют голышей дронами", – отметил Telegram-канал Mash, опубликовав видео, как некоторые нудисты отгоняют камеры подручными средствами.

В России нудисты устроились у школы и монастыря: появилось забавное видео "мести"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на улице Бориспольская (Дарницкий район) заметили полуголую женщину, разгуливающую по улицам. Она пританцовывала и крутилась на одном месте.

Женщиной заинтересовалась полиция, однако задерживать ее не стали. Вместо этого полицейские вызвали скорую помощь.

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Место
Россия Нижний Новгород
Теги
видео Новости России Голые отдых скандалы
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