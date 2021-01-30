В России назвали "собственника" дворца Путина в Геленджике

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий к окружению президенту РФ Владимира Путина, назвал себя владельцем дворца в Геленджике.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. По словам "владельца" там строится элитный отель. Ротенберг сказал, что купил объект несколько лет назад.

"Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное", – сказал он.

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По его словам, там будет построен апарт-отель, именно поэтому там большое количество комнат. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес.

"Это место располагает, чтобы там сделать именно отель", – сказал он.

С его слов, он только сейчас решил признаться о владении домом, чтобы погасить скандал вокруг строительства дворца.

"Чисто человеческий фактор. Скандал, вокруг этого", – говорил он.

Сроки завершения строительства Ротенберг оценил в полтора-два года.

Отметим, что Аркадий Ротенберг знаком с Путиным с детства – вместе с ним и братом Борисом они ходили в одну секцию по дзюдо. По версии Forbes, состояние братьев оценивается в в 4,85 млрд долларов.

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Ранее было опубликовано видео с внутренними помещениями "дворца Путина", где все еще продолжается стройка.

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