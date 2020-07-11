В России назвали официальную причину таинственной гибели группы Дятлова

Гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

Об этом заявил на пресс-конференции 11 июля замначальника управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По официальной версии, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Группа ушла на 50 метров от палатки, и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно... Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", – пояснил Курьяков.

По его словам, сотрудники прокуратуры провели эксперимент, который подтвердил, что в таких условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Потеряв палатку, туристы спустились дальше, разожгли костер. Потом они попытались вернуться и найти ее, но замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов, добавил сотрудник Генпрокуратуры.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", – заключил он.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году.

Генпрокуратура РФ занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

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