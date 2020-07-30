В России назвали новую дату появления вакцины от COVID-19

В России сообщили, что вакцина против коронавируса (COVID-19) будет зарегистрирована уже 12 августа, а производство может начаться в сентябре.

Как пишет The Guardian, если она появится в указанный срок, то это будет первая в мире официально одобренная вакцина.

Отмечается, что заявленный препарат создают Московский институт Гамалея и Российский фонд прямых инвестиций. Анонимный источник издания рассказал, что вакцина может быть одобрена для гражданского использования в течение трех-семи дней после регистрации регулирующими органами.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что после регистрации вакцины нужно будет провести испытания еще на 1600 человек.

"Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность, поэтому все должно быть сделано очень аккуратно… Наша уверенность в вакцине должна быть абсолютной", – отметил Путин.

Напомним, что в России сообщили, что якобы к середине августа представят вакцину против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о готовности вакцины от коронавируса.