В России назвали "единственный" сценарий завершения войны на Донбассе

В России заявили, что нет других решений для урегулирования военного конфликта на Донбассе, кроме как минские соглашения. Других дополнительных внешних инициатив в Москве не видят.

Об этом в интервью хорватской газете Večernji list рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат прокомментировал инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который предлагал хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украину.

"В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – согласованный в феврале 2015 года минский "Комплекс мер". Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – полагает глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявлял, что Россия не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском.

При этом глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов предложил подготовить новую "дорожную карту" по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что, несмотря на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина согласилась на минские соглашения на российских условиях, эта информация не соответствует действительности.

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