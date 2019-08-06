В России назревает революция? Назван "час Ч"

Количество протестующих в Москве и других городах России будет расти.

"Очень многие люди, традиционно поддерживающие власти, высказывают жестко оппозиционные настроения". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.

По его оценкам, масштабы последних акций протеста в Москве – 27 июля и 3 августа – недостаточны "для того чтобы режим Путина прекратил свое существование". Но, развиваясь, эти события могут привести к обрушению режима.

Протесты с Москве 3 августа 2019 года МБХ медиа

"Думаю, очень многое будет зависеть от того, насколько умело организаторы протеста смогут его вести", – подчеркнул журналист.

И добавил: "Я думаю, ответ на очень многие вопросы даст осень, в частности, 8 сентября, когда состоятся эти квази-выборы (в Мосгордуму, – Ред.). Лидерам протеста нужно определиться, как сделать так, чтобы попытка зачистить всё политическое поле провалилась".

Как писал OBOZREVATEL, в ходе акции протеста в Москве 3 августа силовики задержали более тысячи человек, среди которых около полусотни детей.

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