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10 апреля • обновлено в 09:09
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Дмитрий Травин
Дмитрий Травин
Российский экономист Все статьи автора

В России наступает идиотизм и это уже по-настоящему опасно

49.7т

Идиотизм наступает

А вот это уже по-настоящему опасно. Это значительно хуже, чем отсутствие поддержки гибнущего бизнеса. Если государство возьмется замораживать цены, мы можем столкнуться с подзабытым уже с советских времен дефицитом значительной массы товаров. Полагаю, иллюзий, будто "Единая Россия" обеспечит расширение производства, ни у кого из нас нет. Скорее, эти партийцы организуют для себя любимых спецраспределители товаров по замороженным ценам при Госдуме и Законодательных собраниях регионов.

Я, правда, полагаю, что Мишустин не идиот. Он не станет формировать в стране дурдом, в котором с него же и спросят за развал рынка. Он просто отвечает сейчас также, как давно уже в правительстве отвечают на всякие идиотские предложения парламентских политиков. Кивают головой, обещают проработать идею, а потом просто заматывают ее.

В данном случае совершенно не важно, кто вздувает цены - производитель или посредник. Если спрос по какой-то причине вырос, а предложение нет, рост цены - единственный способ сохранить товар на прилавках. При замороженных ценах он просто исчезает. Но это еще не самое плохое. При свободных ценах удорожание товара становится стимулом для поставщиков производить или импортировать дополнительный объем продукции. Тогда есть надежда, что хотя бы через какое-то время объем предложения выйдет на уровень возросшего спроса. А при замороженных ценах всем (включая едросов) будет плевать на возникающий дефицит. Более того, если станут расти издержки (а они наверняка станут расти на фоне падения рубля), производство может вообще стать невыгодным даже для тех представителей бизнеса, кто раньше нормально удовлетворял спрос населения. Этот бизнес не станет же работать в убыток. И едросы не дадут ему дотации, как уже видно по нашей государственной экономической политике.

В общем, надежда сейчас на то, что высокая степень идиотизма, сформировавшаяся при путинском режиме, смягчается необязательностью идиотских инициатив "правящей партии".

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Автор
Дмитрий Травин Дмитрий Травин
Тема
российская экономика
Персоны
Владимир Путин Михаил Мишустин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Травина
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Комментарии
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Автор, ты ошибаешься потому, что мишустин такой же идиот, как и пУтин и
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4
1
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Маринов Михаил, чушок, мы уже поняли какое ты ч м о, можешь дальше не пыжиться...))) Кстати, м о с т, про который ты скулил, что его невозможно построить, стоит. Можешь начинать плакать...)))
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2
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
На РАсеи "наступит дурдом"!!! =)) ДА вы там давно уже живёте в ПутЕнском ПСИХ-ДИСПАНСЕРЕ!!! =)) ПРИ МРАКОБЕСИИ, ПОБЕДОБЕСИЕ И С БЕСОГОНОМ И С ОБНУЛЯРОЙ!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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4
2
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Травин, твои писульки интересны только упоротой либерастне и скакуасам. Ты со своими реформаторами уже навертели экономикой, так что пизжуй вHaykpaину со своими советами.
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Чорный Сашко, вы меня опередили) Хотела пригласить автора к нам - здесь идиотизм высшего качества, ему должно понравиться. Свиню тягне в болото.
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