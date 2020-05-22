В Санкт-Петербурге (Россия) пятеро маленьких детей обнаружили возле умирающей матери, которую до смерти избил муж.

Об этом соседи неблагополучной семьи рассказали РЕН.ТВ. Трагедия произошла 16 мая. Соседи слышали крики из квартиры многодетной семьи. По словам очевидцев, это происходило постоянно, однако полицию никто не вызвал.

Когда на следующий день малыши из "неблагополучной" квартиры постучали к соседям и попросили еды, выяснилось, что на самом деле они почти сутки просидели возле умершей матери, которой стало плохо из-за побоев мужа.

В России нашли пятерых детей-маугли / Иллюстративное фото

“Дети ходили голые, грязные. Мы их еле отмыли. Все перевернуто вверх дном. Она лежала под кроватью вся избитая, вся в синяках”, – рассказала соседка.

Отмечается, что погибшая женщина много раз пыталась выгнать злоупотреблявшего наркотикам и алкоголем супруга. Соседи неоднократно обращалась за помощью к участковому, написав сотни заявлений. Однако это не дало никаких результатов.

"Вызывали сотни тысяч раз, сотни заявлений. А он приходил и говорил: "Ну, а что я могу сделать..." Он разводил руками, мы писали заявления, он отвозил, и, видимо, эти заявления стопочкой там и лежали", – говорит соседка.

Следователи отреагировали на ситуацию со смертельным избиением только спустя неделю после смерти женщины. По данным Следственного комитета РФ, по факту ее смерти возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого. Известно, что мужчину задержали 17 мая, но спустя три дня отпустили. На данный момент вопрос по поводу ареста преступника так и не решен.

По словам соседей, дети были переданы органам опеки. Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

Пятерых детей-маугли обнаружили в Петербурге рядом с умирающей матерью. Ставшие свидетелями семейного ада жильцы утверждают, что вызывали участкового "сотни тысяч раз", но ситуация так и не поменялась. pic.twitter.com/5apF90Ckvp — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 22, 2020

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли "детей-маугли". В доме, где они проживают, почти нет мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви.

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