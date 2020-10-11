В России "нашли" причину катастрофы на Камчатке: в сети отреагировали

Наиболее вероятной причиной загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских животных является наличие токсичных водорослей в водах.

Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Его слова, сказанные на совещании в региональном правительстве края, привел официальный сайт Камчатского края.

"Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место", – сказал ученый.

По его мнению, следует провести морскую экспедицию. Она должна разобраться, что может приводить водоросли в активное состояние, когда у них возникают красные приливы.

"Красный прилив – это не значит, что вода красная. Это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях – на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог", – пояснил Озеров.

Он также отметил, что техногенные факторы военных полигонов не исключаются, но "они вряд ли будут иметь столь сильное влияние".

В свою очередь в сети объяснение ученых вызвало массу ироничных замечаний и комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Камчатском крае России из-за масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива массового начали гибнуть морские животные.